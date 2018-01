Ceará já tem 17.384 casos de dengue

Segundo o boletim semanal divulgado sexta-feira pela Secretaria de Saúde do Ceará, o Estado já tem 17.384 casos de dengue confirmados este ano. A maioria, 10.381 casos (73,67%), foi registrada na capital Fortaleza, que também contabiliza 4 das 9 mortes provocadas pela doença no Estado. As outras mortes ocorreram em Caucaia, Redenção, Orós, Itapipoca e Quixadá - uma morte em cada um dos municípios. Outros 20 óbitos, possivelmente por dengue, estão sendo investigados pela secretaria.