Com a quarta epidemia de dengue em 21 anos, o Ceará parte para combater a doença usando cimento. Agentes de saúde começaram ontem por Fortaleza a tapar focos do mosquito causador da doença, o Aedes aegypti, com concreto. Eles estão eliminando buracos nas árvores, depósitos de focos de criação do mosquito, de acordo com a vigilância sanitária.