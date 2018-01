A Secretaria de Saúde do Ceará confirmou ontem a 10.ª morte por dengue hemorrágica neste ano no Estado. A vítima é de Fortaleza. Outras 27 mortes suspeitas pela doença estão sendo investigadas. Houve até agora a notificação de 631 casos de dengue hemorrágica e 40.255 do tipo clássico. O Ceará vive a quarta epidemia de dengue desde 1986.