CDC apresenta recomendações sobre máscaras

Máscaras cirúrgicas descartáveis devem ser usadas quando uma pessoa precisa transitar por áreas afetadas pela gripe suína. Para cuidadores de doentes, recomenda-se a utilização de respiradores PFF-2 - máscaras de rosto rígidas com filtros. As indicações foram feitas anteontem pelos Centros para a Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), nos Estados Unidos. O texto ressalva que a eficácia da proteção para o controle da transmissão é incerta, pois há poucas pesquisas sobre o tema: evitar multidões e a proximidade de pessoas doentes continua sendo a principal recomendação. O infectologista Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, membro da diretoria da Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, explica que tanto as máscaras quanto os respiradores têm uma vida útil curta. "O tempo máximo de uso de um respirador está especificado na embalagem", explica Oliveira Júnior. "Já a máscara, convém trocar quando ela fica úmida, pois com o tempo as fissuras do tecido se alargam e a proteção diminui."