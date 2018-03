CCBB faz tributo a diretor japonês com mostra gratuita de cinema

Paixão Juvenil é o primeiro filme do diretor japonês Foto: Reprodução

O último filme do diretor japonês Ko Nakahira estreou no Festival de Cannes, na França, em 1971. Nesta quarta-feira, 3, 45 anos depois, o cineasta recebe pela primeira vez um tributo no Brasil, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo.

Na programação, oito filmes, todos em película, dos gêneros de ação, comédia, suspense, filme de arte e com temática juvenil. Entre os destaques, o grande clássico do diretor, Paixão Juvenil, que será exibido na quarta, às 19h, e no sábado, 8, às 17h. A filme traz uma história de amor entre um tímido e inexperiente adolescente e uma jovem casada.

Ko Nakahira, que morreu em 1978 aos 52 anos, se destacou como um dos mais importantes cineastas japoneses do pós-Segunda Guerra. Em sua filmografia, estão obras esteticamente mais ambiciosas do que as de contemporâneos e também voltadas ao entretenimento. A mostra é realizada pela Fundação Japão.

Confira a programação:

Quarta-feira

17h – Tempestade de Verão

(1956, 35 mm, 86 min)

19h -Paixão Juvenil

(1956, 35 mm, 86 min)

Quinta-feira

17h – Tentação

(1957, 35 mm, 91 min)

19h – Rompa Aquele Muro

(1959, 35 mm, 100 min)

Sexta-feira

14h30 – Diário de um Caçador

(1964, 35 mm, 123 min)

17h – Plantas das Dunas

(1964, 35 mm, 95 min)

19h – Apenas as Segundas

(1964, 35 mm, 94 min)

Sábado

15h – Tempestade de Verão

(1956, 35 mm, 86 min)

17h -Paixão Juvenil

(1956, 35 mm, 86 min)

19h -Jogador Negro

(1965, 35 mm, 86 min)

Domingo

15h – Rompa Aquele Muro

(1959, 35 mm, 100 min)

17h – Tentação

(1957, 35 mm, 91 min)

19h – Diário de um Caçador

(1964, 35 mm, 123 min)

Segunda-feira

15h -Jogador Negro

(1965, 35 mm, 86 min)

17h – Plantas das Dunas

(1964, 35 mm, 95 min)

19h – Apenas as Segundas

(1964, 35 mm, 94 min)