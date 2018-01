Cavernas perdem proteção

Um decreto publicado anteontem no Diário Oficial da União reduz o nível de proteção das cavernas do Brasil. Se antes todas eram protegidas de qualquer interferência, agora elas serão classificadas em quatro níveis de relevância - e apenas as consideradas de grau máximo, que apresentem características únicas e notáveis, serão poupadas. O presidente do Instituto Chico Mendes, Rômulo Mello, executor do decreto, admite que o texto não é ideal. "Essa não é a melhor proposta, mas a original era simplesmente revogar o decreto anterior. Esse decreto pelo menos cria mecanismos de compensação e permite uma conservação efetiva." O texto original saiu do Ministério de Minas e Energia. Grupos de espeleologia e ambientalistas são contra e reclamam de afastamento das discussões. Segundo eles, o novo decreto permitirá a destruição da maioria das cavernas brasileiras.