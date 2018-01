Caveira fashion

Não se sabe quando a caveira tornou-se um ícone. Mas que ela já influenciou fortemente a literatura, as artes e a moda, isto é um fato. Quem não se lembra da cena em que Shakespeare segura uma caveira entre as mãos e solta a sua mais célebre frase: "Ser ou não ser, eis a questão"? E do momento em que o mundo das artes foi abalado, quando uma caveira toda cravejada de diamantes do insólito artista Damien Hirst foi vendida pela espantosa quantia de R$ 100 milhões de dólares?

Os que apreciam o símbolo com veemência sabem que ele tem um significado especial no México, e que foi o protagonista de toda a obra do cartunista e gravurista José Guadalupe Posadas. Já os mais rebeldes costumam associá-la ao grupo Hell’s Angels. E, obviamente, os aficionados pelo universo fashion sabem que esse é o RG do estilista Alexandre Herchcovitch. O fato é que as caveiras vêm ganhando fãs e história ao longo do tempo. E, neste momento, com o revival do estilo rocker-dark-punk, ela está mais na moda do que nunca. Adote a sua.

Fotos: Ivan Dias e Alex Silva/AE

A rock star usa regata de tricô (R$ 260,00), colete de sarja (R$ 297,00) e short jeans John John Jeans (R$ 320,00) - tudo na Pop Up Store. Chapéu de lã Forum (R$ 250,00)e colar de latão com banho de prata da Diferenza (R$ 528,80)

Calcinha de algodão Ed Hardy (R$ 120,00)

Nécessaire de couro bordada Nour by Adriana Bittencourt (R$ 440,00)

Tênis de sarja da Echo International à venda na loja DCK Store (R$ 152,00)

Sapatilha de plástico Melissa (R$ 99,90)

Brinco de zircônia folheado a ouro Virgemaria (R$ 59,00, o par)

Delicada pulseira banhada a ouro com resina de Raphael Falci por (R$ 358,00)

Camiseta de algodão A.K.A. (R$ 120,00)

Bolsa de sarja metalizada Ed Hardy (R$ 1.080,00)

ONDE ACHAR

A.K.A.: tel.: 3062-7832

Az Azaléia: tel.: 0800-7282010

DCK Store: tel.: 3061-5258

Diferenza: tel.: 3061-3437

Ed Hardy: tel.: 3081-1404

Forum: tel.: 3062-8007

Melissa: tel.: 0800-9798898

Nour by Adriana Bittencourt: tel.: 3044-0334

Pop Up Store: tel.: 3061-2626

Raphael Falci: tel.: 3073-1369

Virgemaria: tel.: 3052-3185