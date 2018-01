Cavalera cai no samba

Se o intuito da Cavalera era trazer o samba para as passarelas, com ele veio uma coleção que lembra bastante o carnaval. Tudo bem colorido, cheio de fru-fru (nas mangas e nas bordas das saias) e muita mistura de estampas. Definitivamente este é o inverno das estampas. O desfile pouco lembra o inverno, mas ainda bem, afinal, nosso inverno é bem ameno. Logo no início, um baterista da escola de samba Vai-Vai com suas batucadas dava o tom de como seria o desfile. Na trilha sonora, só marchinhas e clássicos da música carnavalesca (nada de axé, só para lembrar!). A coleção veio numa referência à velha guarda do samba, fazendo um paralelo entre os símbolos que compõe a identidade brasileira, como a fé. Show à parte, os comprimentos são curtíssimos e bem rodadinhos. O volume vem do plisado e da sobreposição de saias. Para os meninos, é um look meio malandro, calça reta mas sem agarração. Sobreposições e cores, muitas cores. A idéia, segundo a marca, foi uma renovação do streetwear. A renovação vem na mistura dos moletons com a leveza dos tecidos de alfaiataria, triconline e georgete de seda e cambraia. O dourado não pode faltar na coleção, que vem nos bordados dos vestidos e tops. Na passarela, é aquela alegria. Mas muita gente saiu da sala de desfiles duvidando de como a marca vai fazer para vender aquelas peças. Marcos Caruso na Cavalera O Alex da novela "Páginas da Vida", personagem vivido por Marcos Caruso, marcou presença no desfile da Cavalera. O ator disse que sua mulher o introduziu ao mundo da moda e que desde então, passou a gostar de desfiles. "Meu estilo é o mesmo há 4 anos. Sou fashion sem ser na forma pejorativa. Minhas roupas dá para usar qualquer hora do dia", disse. Samba no pé O encerramento do desfile da Cavalera botou os fashionistas para sambar. Rapidinho se formou uma rodinha e o estilista André Lima mandou ver no ziriguidum, ao lado de Paulo Martinez e Giovanni Frasson. Samba fashion de primeira. Homenagem Um dos homenageados no desfile da Cavalera foi Jair Rodrigues. Com sua cara estampada em acessórios, ele agradeceu ao dono da marca, Turco Loco. ?A amizade entre a gente não vai desaparecer nunca.?