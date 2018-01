Católicos ignoram normas da Igreja

Na prática a doutrina é outra. Cada vez mais católicos adotam comportamentos contrários às leis da Igreja. É uma rebeldia que preocupava, em 1980, bispos reunidos no Sínodo de Roma. Eles detectavam "uma perigosa defasagem entre o que o Magistério diz e o que grande parte do povo cristão pensa e vive". Hoje, comprovam esse desencontro as reações de fiéis à atitude tomada por dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo de Olinda e Recife, ao declarar que estavam excomungados todos que contribuíram para o aborto a que foi submetida a menina de 9 anos, grávida de gêmeos após ser estuprada pelo padrasto, em Pernambuco. "Fiquei muito triste com a declaração de excomunhão, pois a criança que engravidou não teria probabilidade de sobreviver e, sem o aborto, haveria três mortes, em vez de duas", diz a médica Lenira Moraes, da Secretaria da Saúde de São Paulo. Católica praticante, ela diz ainda que se sentiria culpada diante de Deus se não recomendasse a camisinha (condenada pela Igreja), pois colocaria pacientes sob risco de contrair aids. "Achei absurda a excomunhão, um radicalismo", diz Flávia Martins, de 49 anos, vendedora numa loja de decoração, que frequenta a Igreja São Judas. A vendedora ambulante Ana Maria Cândido, de 38 anos, usa o mesmo adjetivo: "Acho um absurdo. A Igreja Católica está muito afastada dos problemas do dia a dia do povão." "Achei errada a excomunhão porque não foi um ato que ela quis", opinou Karen Creazzo, estudante de informática de 21 anos, mãe solteira de um menino de 1 ano, ao sair da Igreja Nossa Senhora do Brasil. "Estou mais do lado da vida dela e da lei." SIMPLISMO "Mesmo que a menina pudesse suportar a gravidez, há o lado psíquico", diz o teólogo João Batista Libânio, do Instituto Santo Inácio, em Belo Horizonte. "Seria simplista falar que o bispo se pôs ao lado da vida e que os outros estão do lado da morte, pois isso seria grotesco. Todos aqueles que fazem o aborto, num caso como esse, agem com responsabilidade. Diante de uma menina viva que corre risco de morte, transformar isso em diálogo de vida e morte é desrespeitar nossa inteligência." "O ato da excomunhão esquece que, antes de ser juíza, a Igreja é mãe e, só depois, mestra", afirma padre Edênio Valle, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião, da PUC de São Paulo. "O ato esquece o estado de necessidade previsto pelo Direito Canônico e as circunstâncias dramáticas do caso em si", continua, acrescentando que, se Jesus quer misericórdia e não sacrifício (trecho da Bíblia), "esse deveria ser o critério pastoral primeiro para a atitude de um bispo". Na quinta-feira passada, a cúpula da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirmou que a mãe da menina não está excomungada porque agiu sob pressão e com o objetivo de salvar a vida da filha. O presidente da entidade, dom Geraldo Lyrio Rocha, contemporizou: "Em nenhum momento ele (d. José) quis ferir quem estava ferido."