Casos suspeitos na BA superam 2008

Nos três primeiros meses, o número de pessoas com suspeita de dengue atendidas na Bahia já ultrapassa o total de notificações de todo o ano passado. De acordo com balanço divulgado ontem pela Secretaria da Saúde, do primeiro dia de 2009 à última semana de março foram 40.203 casos suspeitos de dengue clássica na Bahia, número 347% maior do que no mesmo período do ano passado (8.992) e superior ao total de 2008 (37.273). Até ontem, foram 32 mortes confirmadas.