Casos famosos

Ana Paula Arósio assistiu ao suicídio do noivo em 1996. O empresário Luiz Carlos Tjurs se matou aos 29 anos com um tiro na boca. A atriz, que na época tinha apenas 21 anos, contou que o rapaz estava tomado por ciúmes. Outras pessoas famosas passaram por situações parecidas. Marido da cantora Sula Miranda, o empresário Luis Flávio Rocha se matou com um tiro na testa, em 1990, após uma briga por ciúmes. Um dos casos recentes foi o da jornalista Sandra Gomide, assassinada em 2000 pelo ex-namorado Antônio Marcos Pimenta Neves, que na ocasião era editor-chefe do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Neste novembro, além dos vários crimes passionais que chocaram o País, tragédias similares ecoaram pelo mundo. Na última terça-feira, o espanhol Eduardo Navarro matou a ex-namorada russa, Svetlana, dias após participarem de um programa de TV sobre reconciliação de casais. No último domingo, uma boliviana cortou a língua do namorado chileno depois de flagrá-lo aos beijos com outra mulher.