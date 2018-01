Casos (dignos) de novela

Amor de novela é sempre instantâneo, já que há só seis meses para chegar ao altar. Assim foi em ?O Clone?(2001), quando Lucas vidrou em Jade ao vê-la dançando entre véus. Em ?América? (2005), Sol também caiu de amores por Tião assim que o viu. Pudera: o moço apareceu para salvá-la de um touro! Para ?Belíssima? (2006), o cenário foi o semáforo. Ali, o rico Pedro encantou-se com a ambulante Vitória. ?Páginas da Vida?, com Jorge e Simone, apostou no Corcovado como inspiração. » Tom Cruise e Katie Holmes vivem mesmo um conto de fadas. A atriz jura que se apaixonou pelo astro desde a primeira vez que o viu, quando ele tocou sua mão. » O célebre pintor espanhol Salvador Dalí viveu um amor instantâneo com sua Gala. O decisivo encontro teria ocorrido no verão de 1929, quando ela e o poeta Paul Éluard, seu marido, visitavam Dalí. ?No dia seguinte, fui buscá-la e passeamos pelos rochedos. Nunca mais nos separamos?, conta o pintor em sua biografia. Gala se tornaria sua musa. Ele dizia que a conhecia antes de serem apresentados, pois as costas dela eram iguais às de mulheres anteriormente pintadas . » Até Madonna, que nunca bancou a romântica, diz já ter vivido uma paixão das mais fulminantes. Ela contou ao canal britânico ITV que se apaixonou por Guy Ritchie, seu marido, à primeira vista. ?Eu o vi sem camisa enquanto ele jogava tênis e isso me seduziu. Depois, eu me sentei a seu lado e achei que era muito criativo. Pronto, eu fiquei sob o efeito afrodisíaco.? » Jorge Amado profetizou: ?Aquela será minha mulher?, apontando para Zélia Gattai. E viveram juntos por 55 anos.