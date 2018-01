O número de casos de dengue em Santos, na Baixada Santista, voltou a subir. De janeiro até o último dia 20 foram registrados 120 casos no município - 50% a mais do que as 80 ocorrências do mesmo período de 2008, ano que totalizou 88 vítimas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, colaboraram para o aumento o comportamento endêmico da doença, as chuvas e o fato de a atenção da população estar voltada para a gripe suína.