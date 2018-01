Caso Neymar na Espanha e remédios derivados de maconha no Brasil são assunto do 'Lado A Lado B'

SÃO PAULO - A queda do helicóptero da PM na Cidade de Deus e a operação da polícia que terminou com sete mortos são alguns dos temas do Lado A Lado B desta semana. Os irmãos Pedro e Juliano Labigalini também lembram da polêmica causada por uma enquete proposta pelo programa da Fátima Bernardes.

Os gêmeos falam ainda sobre o pedido de prisão de Neymar, feito pela justiça espanhola, que aponta irregularidades na transferência do atacante para o Barcelona.

Além disso, os irmãos debatem a aprovação, pela Anvisa, das regras que facilitam a aquisição de remédios com canabidiol e THC, princípios da maconha. Esses medicamentos são utlizados por pacientes com doenças como esclerose múltipla. Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e terá uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos.