Caso é encaminhado à Justiça

O indiciamento é a convicção da autoridade policial da existência de crime. Após a decisão, a Delegacia da Mulher encaminhará relatório à Justiça paulista, que então enviará o caso para avaliação do Ministério Público. A Promotoria terá então três opções: pedir novas investigações, arquivar o caso ou denunciar o médico à Justiça pelos crimes supostamente cometidos. Depois de aceita a denúncia pela Justiça, é aberto o processo judicial contra o acusado. Abdelmassih é dono de uma das maiores clínicas de fertilização do País, com uma das maiores taxas de sucesso nos procedimentos. Foi responsável pelas fertilizações de casais famosos, como as do ex-jogador de futebol Pelé e de sua ex-mulher, Assíria, e da atriz Luiza Tomé. O especialista tem negado todas as acusações. Em entrevista ao Estado em janeiro, destacou que um sedativo usado nos procedimentos poderia levar as pacientes a imaginar atos libidinosos. De 3% a 4% das pacientes que usam o anestésico propofol experimentam "comportamento amoroso" e "alucinações com conotação sexual" ao despertar, afirmam estudos. Algumas de suas acusadoras alegam que foram agarradas e forçadas a beijá-lo; outras falam em abusos enquanto estavam sedadas ou acordando.