Casamentos de outrora

Uma das razões que complicavam a realização dos casamentos era a elevada despesa da papelada. Sobretudo quando os "papéis" tinham que vir do Reino de Portugal. Nas fazendas e engenhos de açúcar, eram comuns as festas para casamentos e batizados coletivos de escravos. A tradição recomendava que se chamasse o sacerdote e que, num só dia, se realizasse simultaneamente ambas as cerimônias, às quais seguia-se uma "função": festa com farta distribuição de rapadura e aguardente para os escravos, que se entregavam aos alegres batuques, atabaques e repeniques de violas.

Práticas tinham lugar na intimidade das jovens casadoiras, que procuravam garantir o casamento. Santo Antônio e São Gonçalo estavam presentes em centenas de adivinhações, para que o devoto assegurasse seu futuro amoroso: da clara de ovo na bacia d?água, da cacimba em que devia aparecer o rosto do amado, das agulhas, que metidas em um copo não podiam se separar. Quando não cumpriam as promessas, as imagens religiosas ficavam de castigo, penduradas dentro de um poço. São João também era considerado santo casamenteiro, associando-se seu culto a cantigas sensuais: "dai-me noivo, São João, sai-me noivo, dai-me noivo que quero me casar."