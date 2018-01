Casamentos à brasileira

Relacionar-se é preciso. Com medo de passar a velhice sem par para o bolero, mais de 6 mil pessoas congestionam a rede de relacionamentos da agência A2 Encontros (www.a2encontros.com.br), que atua no ?mercado dos disponíveis? há 14 anos. Responsável pela empresa, a publicitária Cláudya Toledo conta que durante uma década de trabalho conseguiu perceber curiosas transformações na postura de homens e mulheres diante do envolvimento amoroso. ?Os homens estão mais sensíveis. Hoje, cozinham, dançam, fazem ioga, decoram a casa e fazem compras. Se antigamente ser homem era mandar, hoje é participar?, diz ela. Para as mulheres, o diagnóstico de Cláudya é menos otimista. ?Elas se tornaram workaholics e fumantes. Há 14 anos, o perfil delas era outro. A cada dez que apareciam na agência, apenas uma fumava. Hoje, essa proporção passou para cinco em cada dez. Com o homem se deu o inverso: a cada dez, apenas um fuma. Além das questões em torno da saúde, há o aspecto profissional. Na faixa etária mais jovem, que vai até 30 anos, os rapazes reclamam que as meninas só pensam na profissão, só querem ganhar dinheiro?, observa. O homem sensível de hoje é também um ser mais comprometido com a estrutura familiar. Na visão de Cláudya, essa mudança produz impacto direto no novo padrão de casamento que se desenha na sociedade brasileira. ?Com a mudança comportamental masculina, toda a sociedade ganha. O próprio homem, as mulheres, o mercado de trabalho, as famílias. Os relacionamentos acabam se tornando mais duráveis, mais ajustados?, diz a publicitária. As observações de Cláudya encontram respaldo nas estatísticas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o tempo médio do matrimônio passou de 9,5 anos na década de 90 para 11,5 nesse início de século. Já os divórcios sofreram queda de 3,7% entre 2003 e 2005. Os números oficiais também apontam que o brasileiro, além de separar-se menos do companheiro, tem casado mais. Nos últimos dois anos, o número de casamentos no País cresceu 7,7%. Relacionamento sério Na opinião de Cláudya, todo solitário está, sim, em busca de uma cara-metade. ?Essa história do homem que diz ?não quero manter um relacionamento sério? não passa de papo, de desculpa mesmo. Isso deve ser entendido como: ?não quero ter um relacionamento sério com você?. Significa que o homem não tem tesão naquela mulher em especial, que está desinteressado por ela, não por todos os relacionamentos. O que acontece é que os homens, geralmente, não têm coragem de dizer isso diretamente. E até soaria grosseiro se eles assim o fizessem?, explica. Com base no termômetro diário de comportamento humano que a A2 Encontros lhe oferece, Cláudya arrisca dizer que a sociedade está diante de um momento especial, algo que ela define como período de ?desenvolvimento da intuição masculina?, uma tendência que ultrapassa o apego à vaidade que caracterizava os metrossexuais. Trata-se de uma mistura entre humor, afetividade e sensibilidade. ?Nesses 14 anos, a agência tomou enorme proporção, com seis unidades. Diariamente, atendemos até 30 pessoas que estão, simplesmente, à procura de um amor de verdade.?