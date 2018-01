Casamento à vista

Casar pode ser bom, mas dá um trabalho... Escolher igreja, vestido, bufê, etc., costuma virar uma maratona. Para quem dispõe de orçamento, contratar uma assessoria de eventos é a medida mais prática, pois a empresa cuida de todos os passos e detalhes. A empresária Vera Simão, que trabalha há 23 anos com casamento, é autora do livro Casar - Do Planejamento à Celebração em Grande Estilo, junto com Anna Costa e Lúcia Barros (Mescla Editorial), e idealizadora da feira Casar - cuja sétima edição foi realizada entre os dias 15 e 18 deste mês -, orienta: "os noivos devem ter em mente qual é o seu perfil, para quantas pessoas será o evento e quanto podem gastar." Entre as novidades do setor, destaca o uso de apliques nos cabelos, como tiaras e flores; os convites feitos com a mesma renda do vestido da noiva e a contratação de um enólogo para auxiliar na correta harmonização dos vinhos. "Hoje, muitas noivas contratam cineastas para fazer um making of do casamento", completa. Renato Aguiar Festas: comandada pelo empresário da gastronomia Renato Aguiar, ganhou destaque exatamente pela possibilidade de se fechar todo o evento, do início ao fim, em um único local. A empresa oferece ao cliente, com qualidade e bom gosto, todos os serviços e produtos necessários para o evento. Seu forte é a cenografia de ambientes e a decoração, seguidos pela gastronomia bem elaborada. Todos os fornecedores e prestadores de serviços são cuidadosamente selecionados. R. Jerônimo da Veiga, 164, 5º andar, tel.: 3079-1555. Site: www.renatoaguiar.com.br. Struture Assessoria em Eventos: sob direção da cerimonialista do Rio de Janeiro, Daniele Andrade, a assessoria planeja e organiza o evento da forma que o cliente desejar. Disponibiliza consultores que orientam os noivos em todas as etapas do casamento, do mais tradicional ao mais inovador. O profissional pode acompanhar desde as provas de vestido, passando pela escolha do local da cerimônia e festa, o planejamento ou reserva da lua-de-mel e até a execução de contratos com fornecedores para o evento. A assessoria coordena ainda a cerimônia: recebe os convidados, orienta sobre o posicionamento certo para as fotos e filmagem, e supervisiona a entrada da noiva. Desenvolve ainda um "hot site especial" para atender ao serviço de confirmação de presença, lista de presentes, informações sobre o evento, mapas, etc. Além disso, há o serviço de cotas de lua-de-mel, que tem sido uma boa opção para casais que já moram juntos e não querem presentes para a casa. Atendimento na capital paulista pelo tel.: 3522-5570. Caramel Eventos: dirigida por Solange Caramel, a assessoria presta dois tipos de serviços. No primeiro, cuida de toda a organização, contratação de fornecedores e detalhes da cerimônia e da festa, além de coordenar tudo no próprio dia do evento. Algumas noivas, porém, gostam de contratar os fornecedores. Para elas, a Caramel oferece o serviço de coordenação apenas no dia da cerimônia: recebem os convidados, fiscalizam a preparação e correta montagem da decoração. A empresa é perita em personalizar cerimônias, e produz eventos de todos os tamanhos. Atendimento em domicílio, com agendamento pelo tel.: 3735-9930. Site: www.caramel.com.br. Espaço Trivento: inaugurado no começo do ano passado pelos empresários Dudu e Mara Linhares, o espaço recebeu investimento de mais de R$ 1 milhão, com o intuito de unir elegância, modernidade e flexibilidade. Com 800 metros quadrados, tem capacidade para 500 pessoas sentadas, no caso de jantares, e até 850 para coquetéis. Possui estrutura aérea em toda a sua extensão, o que permite soluções de ambientação e um mezanino técnico, que acomoda diversos tipos de instalações de som, projeção de vídeo e efeitos especiais. R. Gomes de Carvalho, 1.741, V. Olímpia, tel.: 3757-3300. Site: www.trivento.com.br. Buffet Trio: há 11 anos no mercado, tem destaque pelo menu e concepção de serviço para festas de casamento. A chef Silvana Cintra personaliza o cardápio, recheando-o com inovações em entradas, saladas, pratos quentes e sobremesas. Há receitas muito solicitadas, como o lombo recheado com tâmara ao molho de laranja, filet mignon ao molho roti com cogumelos variados e o salmão marinado e selado com molho teryaky. A elaboração de pratos ricos em detalhes e a qualidade dos ingredientes são os diferenciais do bufê. R. Gomes de Carvalho, 1.759, V. Olímpia, tel.: 3757-3333. Site: ww.trionet.com.br. Espaço Rosa Rosarum: com fachada imponente, decoração art déco e sofisticação nos detalhes, a casa é um cenário marcante para festas de casamento. A cozinha não fica atrás. O chef suíço Christophe Besse cria menus inspirados na culinária européia, mas com toques brasileiros. Já as sobremesas são elaboradas na pâtisserie da casa. Com 9.600 metros quadrados e dois salões independentes, acomoda até 1.200 pessoas. Oferece chapelaria, camarins, sala vip, sistema de segurança com monitoramento e estacionamento próprio com manobrista. R. Francisco Leitão, 416, Pinheiros, tel.: 3897-4900. Site: www.rosarosarum.com.br. Martha Medeiros: a estilista de Maceió mostrou os seus vestidos de noiva na Casar, feitos com as lindas rendas do Nordeste, como bilro e filé. Com acabamento que segue o rigor da alta-costura e os luxuosos aviamentos importados, cada modelo pode levar até um ano para ser confeccionado. Há quatro anos no mercado da moda, a estilista promove a cultura rendeira do estado de Alagoas e do Nordeste. Tel.: (82) 3357 1382. Black Tie: a tradicional loja de aluguel de roupas sociais de mais de 30 anos tem diversas opções para as noivas, noivos e padrinhos. São criados novos modelos e coleções constantemente e, desde o ano passado, a loja traz com exclusividade a coleção Pronoivas, grife portuguesa, sofisticada e romântica. Outro diferencial é o chamado "cofre": as peças alugadas com antecedência são guardadas até a data do uso. Há noivas que marcam com amigas e parentes uma visita ao "cofre" para mostrar o seu vestido. Hoje a loja tem duas filiais na capital paulista. Av. Rebouças, 2.823, tel.: 3067-4600 e R. Professor João de Oliveira Torres, 425, Anália Franco, tel.: 6675-0558. Graciana Arnús: depois de ter trabalhado na Zoomp, lançando sua própria marca, a Garnús, esta estilista descobriu o talento para criar vestidos de noiva depois de seu próprio casamento. Atende com hora marcada e conversa pelo tempo necessário com as clientes, para captar seus desejos, traduzindo-os no vestido da cerimônia. Gosta de personalizar a modelagem, fugindo do lugar comum, seja em modelos estruturados de organza ou mais fluidos de cetim de seda ou musseline. Também trabalha com rendas importadas, como a francesa. O acabamento primoroso é uma das características que traz da alta costura. Tel.: 3032-6800 e 8303-6293.