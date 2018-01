Casal Hernandes agora é acusado de sonegação

Presos nos Estados Unidos por entrar no país com U$ 56 mil não declarados, Sonia e Estevam Hernandes - fundadores da Igreja Renascer - complicam-se cada dia mais no Brasil. O juiz André Carvalho de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), aceitou ontem denúncia do Ministério Público contra o casal Hernandes. Agora, o casal é acusado de sonegação fiscal. De acordo com a denúncia do MP, a empresa Publicações Gamaliel (de propriedade de Sonia e Estavam) deixou de recolher aos cofres públicos R$ 77 mil, entre abril e junho de 2000, referentes aos pagamentos de ICMS. Informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo revelam que a dívida do Grupo Renascer, da qual a Publicações Gamaliel faz parte, chega a R$ 6,68 milhões. PROBLEMA RESOLVIDO Segundo o presidente da OAB-SP e advogado do casal, Luiz Flávio Borges D?Urso, a dívida já foi parcelada com a secretaria e está sendo paga. "Considero este problema resolvido", disse D?Urso, ontem, ao Estado. Os problemas, no entanto, não param por aí. O casal é processado pela Justiça brasileira por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Contra eles, existe também uma ordem de prisão preventiva.