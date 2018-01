Casa das Rosas oferece cursos

A Casa das Rosas, da Secretaria de Estado da Cultura, promove o 3º Verão de Poesias. O projeto visa oferecer uma programação de cultura e lazer durante as férias, para aqueles que permanecerão na Capital. Neste ano, serão sete cursos, que terão temas que vão desde a poesia lírica até brincadeiras literárias para crianças. Para participar das aulas ? que começam no próximo sábado ? é preciso pagar uma taxa de matrícula de R$ 10. Entre outros cursos, serão ministradas aulas sobre a poesia lírica moderna. Um outro encontro convidará os participantes para uma viagem pelo universo poético de Paulo Leminski e sobre a poesia de Walt Whitman. Para os interessados, a Casa das Rosas ? Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura fica na Avenida Paulista, 37. Para mais informações, ligue no (11) 3285-6986 ou acesse o www.cultura.sp.gov.br.