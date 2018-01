Cartões do Enem são extraviados em SP

Os 3.740 estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no prédio das Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, em Registro (SP), foram informados durante a prova, no domingo, do extravio dos cartões de resposta. "Um copo de água caiu sobre o pacote", justificou o coordenador do Enem, Dorivan Ferreira. Os alunos entregaram o caderno de questões assinado como comprovante de realização da prova. A partir de 15 de outubro, eles podem recorrer da nota.