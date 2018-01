Cartilha profissional

Théo Carias lista os "sempres" e os "nuncas" da maquiagem para a mulher que trabalha. Anote. Sobrancelhas sempre impecáveis. As pessoas falam olhando para os seus olhos. Mais: uma sobrancelha bem delineada é fundamental para quem não gosta de maquiagem. Maquiagem em tons neutros sempre; cores, (quase) nunca. Rímel, tem que usá-lo sempre. Valoriza o olhar e, mais uma vez, as pessoas olham para os seus olhos. Troque o pó compacto por uma base fluida, líquida. Nunca use a base em pó, porque ela cria uma camada a mais no rosto e, por isso, ressalta rugas, vincos, essas coisas. Já a líquida é absorvida pela pele e dá um ar natural, mais leve. Quem não gosta nem de um tipo nem de outro deve sempre apostar no protetor solar com pigmento. Blushs, sempre neutros e nunca marcados. Aquela idéia de cara de saúde é ultrapassada.