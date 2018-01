Cartilha do poliamor

Na versão atualizada do livro A Cama na Varanda ? Arejando nossas Idéias a Respeito de Amor e Sexo, a psicanalista aponta as principais crenças dos poliamoristas: A sua filosofia nada mais é do que a aceitação direta e a celebração da realidade da natureza humana (já que não acham a monogamia natural). O sexo não é inimigo; os reais inimigos são a traição e a quebra de confiança resultante da tentativa de reprimir o ser natural em um sistema rígido e antinatural. Sexo é uma força positiva, se aplicada com honestidade, responsabilidade e verdade. O amor é um recurso infinito, e não finito. Ninguém duvida que se possa amar mais de um filho. Isso também se aplica aos amigos ? quando se conhece um novo amigo, não é preciso descartar um anterior. O ciúme não é inato, inevitável e impossível de superar. Por isso apostam em uma expressão, que não tem tradução em português: compersion (algo como "comprazer"). É um sentimento de contentamento que advém do fato de saber que uma pessoa que se ama é amada por mais alguém. Os poliamoristas acreditam em um investimento emocional de longo prazo nos relacionamentos (não em aventuras descompromissadas).