Carrapato é alvo ''óbvio'' para busca de novos fármacos

A escolha da saliva de carrapato como alvo para pesquisa de fármacos tem lógica. O carrapato é um parasita que se alimenta de sangue. Para isso, precisa de uma saliva com efeito analgésico (para não incomodar o hospedeiro), imunossupressor (para não ser atacado pelo hospedeiro) e anticoagulante (para não morrer "engasgado" com o sangue). Além disso, as pesquisas de Ana identificaram uma molécula com efeito antitumoral, que mata células cancerígenas. A espécie estudada é o carrapato-estrela.