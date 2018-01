Carlos Minc participa de apreensão de lagostas

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, participou ontem de surpresa da apreensão de dois barcos lagosteiros na costa de Natal (RN). A polícia ambiental teve de usar a força para interceptar uma das embarcações, que só parou depois de ser atingida por tiros (com balas de borracha) na cabine. Agora, vai ser realizado o leilão do produto para pagamento da multa pela prática de pesca predatória. O MMA anunciou que vai fiscalizar a pesca da lagosta com oito barcos infláveis entre o litoral do Espírito Santo e do Pará.