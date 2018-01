Carinha de festa

Natal em família, revéillon na praia. Se essa também é a sua programação para as festas de fim de ano, aproveite as ocasiões e faça uma maquiagem daquelas que só as baladas poderosas aceitam. ?Para um look mais refinado, é bom trabalhar mais os olhos e usar tons de dourado?, aconselha Eris Histtis, maquiador e cabeleireiro do salão Erva Doce (R. Cincinato Braga, 122, 3541-3662). Se a proposta é uma visual mais despojado, o importante é caprichar na pele (uma boa base retira as imperfeições). Algumas dicas preciosas: Eris só usa maquiagem ?molhada? (ele borrifa água na palma da mão e umedece os pincéis com produtos antes de aplicar) para fixar melhor. Outro segredo: passe o rímel com os olhos fechados. Ah... tente passar um gloss rosa no centro da boca. Willian Laudari, também do Erva Doce, sugere para mulheres de peles negras que marquem o contorno dos olhos. ?Um pouco de brilho no T do rosto também combina com festa?, aconselha.