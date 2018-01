Cardeal de SP diz apoiar debate sobre aborto

O cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, afirmou ontem, após divulgar em entrevista coletiva sua mensagem de Natal, que um debate amplo sobre o aborto, como propôs na segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ajudaria a esclarecer a posição da Igreja em defesa da vida. "Um debate sobre valores éticos que não são compartilhados por todos pode levar a uma reflexão não só sobre o aborto, mas também sobre a eutanásia e outros atentados contra a vida, hoje tão aviltada por restrições que tiram a possibilidade de ser vivida com dignidade", disse. D. Odilo advertiu que a Igreja insistirá em seu combate à prática do aborto, "apesar das posições acirradas que não admitem argumentos contrários e, portanto, a tomada de uma decisão esclarecida". Está em questão, acrescentou, tudo aquilo que tira e rouba a vida. "Não devemos querer para os outros aquilo que não queremos que aconteça a nós", disse d. Odilo. Esse princípio, segundo o cardeal-arcebispo, vale para todas as pessoas, e não apenas para os católicos que rejeitam o aborto e a eutanásia. Ao fazer um balanço de 2008, d. Odilo afirmou que a Igreja Católica teve, neste ano, motivos importantes para celebrar o Natal com alegria - entre os quais a comemoração do centenário da arquidiocese e a proclamação do apóstolo São Paulo como seu patrono. "São Paulo é uma cidade querida, apesar da violência urbana e do trânsito caótico", observou o cardeal, numa referência bem-humorada à confusão do tráfego que lhe custou meia hora de atraso para o início da entrevista. D. Odilo ressaltou também trechos da mensagem do papa Bento XVI para a comemoração do Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro. "O papa adverte que a pobreza gera violência e degradação da dignidade humana e, por isso, a luta contra a pobreza deve envolver a todos numa globalização da solidariedade", afirmou. Fiel a uma tradição que vem dos tempos dos seus antecessores, d. Paulo Evaristo Arns e d. Cláudio Hummes, d. Odilo incluiu em sua programação de Natal celebrações em instituições que representam o sofrimento da cidade. "Vou comemorar o nascimento de Jesus Cristo com as mães pobres do Hospital Amparo Maternal, com os pacientes com aids do Hospital Emílio Ribas e com os moradores de rua do Arsenal da Esperança", anunciou o religioso. Sua agenda terá ainda um concerto apresentado pelo movimento Arautos do Evangelho na Catedral da Sé. "Se os pobres são os destinatários preferenciais, não se deve esquecer que a mensagem de Cristo se dirige a todos", observou o cardeal.