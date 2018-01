Cardápio para repor a energia

Pular Carnaval exige uma energia louca. Os foliões dançam sem parar e ingerem muita bebida alcoólica, o que deixa o corpinho um caco. Para o chef Lúcio Costa, da Spedini Trattoria Expressa, para depois da folia o ideal é comer uma salada com muito verde e legumes para que o organismo trabalhe sem muito esforço, e também recupere tudo aquilo que perdeu ao longo da noite. Para as coordenadoras de nutrição do Hospital Santa Helena, Luzimar Pacheco Affini e Sheila Pasquerelli, saladas, massas e sucos são ingredientes necessários para recuperar a galera da balada. Na sugestão de cardápio delas estão, por exemplo, uma Salada Bicolor (3 xícaras (chá) de beterraba crua ralada, 3 xícaras (chá) de cenoura crua ralada, sal, suco de limão a gosto. Em uma travessa, coloque a beterraba e a cenoura separadamente. Acrescente sobre a salada, o sal e o suco de limão) e um Suco Alegria (1 abacaxi bem maduro, 5g de hortelã, 5g de gengibre. Descasque o abacaxi e corte em pedaços, retirando o miolo. Bata os demais ingredientes). Para dar uma dose extra de energia aos clientes, o restaurante Buco (R. Jerônimo da Veiga, 153, 3079-1049) vai incluir no cardápio só esta semana um Minestrone. E quem pedir o prato terá direito ao farto bufê de saladas e antepastos da casa. No Josephine Bistrô (R. Jaques Félix, 253), a pedida para os foliões é o menu de caldos, como o balada, o puríssimo e o alegria, todos com ingredientes para repor as energias. Na rede de padarias Dona Deôla (Av. Pio XI, 1.377, 3022-5640), em que algumas unidades funcionam 24 horas, a dica é dar uma pilha nos foliões já no meio da madrugada, com o revigorante Escaldado Cuiabano. Típica da região Centro-Oeste do Brasil, a receita é daquelas que garantem um gás a mais. Receita Escaldado cuiabano da rede de padarias Dona Deôla 4 porções;30min;fogo médio Ingredientes: Óleo 1/2 xícara tomates médios 2 pimentões médios 2 cebolas médias 2 extrato de tomate 4 colheres (sopa) tabletes de galinha 4 tabletes frango cozido e desfiado 300g água 4 litros sal a gosto cheiro verde a gosto farinha de mandica a gosto ovos 16 quebrados com a gema inteira. Preparo:Refogue o óleo, as cebolas e pimentões cortados pequenos. Acrescente extrato de tomate, caldo de galinha e o frango. Deixe refogar um pouco e acrescente a água. Quando levantar fervura, adicione a farinha de mandioca aos poucos, sem parar de mexer até que a farinha comece a subir e forme um creme. Desligue o fogo e coloque imediatamente os ovos com cuidado para não quebrar as gemas. Tampe a panela até que os ovos cozinhem. Antes de servir, acrescente o cheiro verde. Minestrone do Buco 4 porções; 30min; fogo baixo Ingredientes: feijão branco 1/2 xícara (chá) azeite de oliva 1/2 xícara (chá)cebolas picadas 2 médias alho-poró cortado em rodelas finas 1/2 xícara (chá) salsão picado 1/2 xícara (chá) ervilhas frescas 1/2 xícara (chá) batata em cubinhos 1/2 xícara (chá) abobrinha italiana em cubinhos 1/2 xícara (chá) cenoura cortada em cubos 1 média tomate maduro sem pele e sem sementes picado 1 caldo de carne 2 litros macarrão tipo padre nosso 1 xícara (chá) raminhos de salsa a gosto folha de louro 1 azeite para regar Preparo:Coloque o feijão de molho numa tigela com água fria, de véspera. Cozinhe al dente com um pouco de sal e uma folha de louro. Em outra panela, refogue a cebola e o alho-poró no azeite. Junte o salsão, a cenoura , o tomate, a abobrinha, a batata e as ervilhas. Acrescente o caldo de carne. Cozinhe por dez minutos ( dentro dos 10 minutos, quando começar a ferver, adicione o macarrão). Adicione o feijão cozido (sem o caldo) e deixar no fogo por mais 5 minutos ou até engrossar a gosto. Retire a sopa do fogo, regue com azeite e sirva. Creme Energia do Josephine 4 porções;45 min; fogo baixo Ingredientes:mandioquinha descascada e picada 1 kg cebola picada 1 grande manteiga 3 colheres (sopa) água 2 litros sal a gosto guaraná em pó para servir. Refogue a cebola na manteiga, adicione a mandioquinha e a água e cozinhe durante 30 minutos ou até ficar mole. Bata tudo no liquidificador, depois cozinhe por mais 5 minutos. Na hora de servir, polvilhe com o guaraná em pó. Cuscuz de verdura Os nutricionistas recomendam ingerir legumes para ajudar o organismo a recuperar a energia gasta durante a folia. Esse cuscuz resolve a parada. O Programa Alimente-se Bem é uma iniciativa do Sesi/SP. Na capital, os cursos são oferecidos nas unidades Sesi do Ipiranga (tel.: 6163-2747), do A.E. Carvalho (tel.: 6280-2366) e da Vila Leopoldina (tel.: 3832-1066) Receita 20 porções; 45min; R$3,49 Ingredientes:óleo 3 colheres (sopa) cebola picada 4 colheres (sopa) alho picado 2 dentes couve-manteiga picada 2 xícaras (chá) espinafre picado 1 xícara (chá) acelga picada 4 xícaras (chá) agrião picado 2 xícaras (chá) folhas de couve-flor picadas 1 xícara (chá) tomate picado 3 xícaras (chá) sal a gosto salsa picada 3 colheres (sopa)água 4 xícaras (chá)farinha de milho 4 xícaras (chá) azeite 2 colheres (sopa) Preparo: Aqueça o óleo, doure a cebola e o alho, junte as verduras e o tomate. Salgue a gosto, acrescente a salsa e a água. Deixe levantar fervura. Acrescente a farinha de milho aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Depois de cozido, despeje em refratário e regue com azeite. Dica: Pode ser servido quente ou frio.