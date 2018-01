Carbono negro, 2.º maior fator do aquecimento

A concentração de carbono negro na atmosfera, resultante da queima de combustíveis e biomassa, é a segunda maior causa do aquecimento depois das emissões de CO2. Especialistas americanos indicam que a substância absorve a radiação solar e não permite que a radiação refletida pela superfície terrestre saia da atmosfera. As maiores concentrações vêm de países em desenvolvimento nos trópicos e no leste asiático.