Cara a cara

Como os pais podem identificar uma deficiência ocular nos filhos? A criança nasce vendo vultos e aprende a enxergar com o passar do tempo. Os pais devem prestar atenção à saúde ocular dos filhos desde cedo. Se a criança apresentar olho torto, mancha branca na ?menina dos olhos? ou dificuldade para acompanhar objetos com os olhos, os pais devem procurar um oftalmologista o quanto antes, para exames clínicos. E mesmo se a criança não apresentar alterações na visão, vale a pena fazer um exame de rotina por volta dos 4 anos de idade. - É recomendado o uso de lentes de contato para as crianças? Os óculos são a primeira opção para a correção do grau das crianças. Lentes de contato também podem ser utilizadas por crianças em algumas situações especiais, como em pós-operatório de cirurgia para catarata congênita. É fundamental que os pais entendam a importância da lente de contato e seus cuidados. Os pais serão treinados para manusear e cuidar das lentes e a observar os olhos do bebê, em conjunto com o oftalmologista. - Os adolescentes também podem adotar as lentes de contato? Os adolescentes que usam óculos e desejam usar lente devem ser examinados pelo oftalmologista, que vai avaliar o caso. Não há uma idade mínima para a indicação das lentes, porém, é fundamental que o jovem seja responsável e entenda os cuidados necessários de manuseio e limpeza. Lentes de contato mal conservadas oferecem um grande risco para os olhos, podendo causar infecções e alergia. A supervisão médica é fundamental.