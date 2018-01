Capital tem 6 dos 10 melhores hospitais da rede pública

Pela primeira vez, usuários avaliaram a qualidade do serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo. No ano passado, 60 mil pacientes deram notas de 0 a 10 a 958 estabelecimentos do Estado. Os resultados foram divulgados ontem e mostram que as unidades especializadas nas áreas mais complexas, como transplantes, oncologia e cirurgia cardíaca, receberam as notas mais altas da população. Dos 10 melhores hospitais do SUS, 6 estão na capital, confirmando a concentração de serviços de ponta na cidade. Nenhuma unidade obteve nota 10, mas a disputa pelo 1º lugar foi apertada. Por menos de um décimo, o Hospital do Rim e da Hipertensão, da Unifesp (zona oeste) conquistou o primeiro lugar com 9,349. Na vice-liderança está o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com 9,344. Idealizado pela Secretaria de Estado da Saúde, o objetivo do "provão" dos hospitais, diz a pasta, é homenagear as unidades com as melhores notas e corrigir as falhas diagnosticadas nos hospitais com pior avaliação. Não tiveram boa colocação os hospitais de Jandira e Mauá, na Grande São Paulo, Presidente Prudente, interior, Caraguatatuba, litoral norte, e Jabaquara, zona sul da capital. "A secretaria vai avaliar, caso a caso, os problemas apontados e as possíveis deficiências no atendimento. Também faremos um trabalho de orientação dos responsáveis pela gestão dos hospitais com avaliações ruins", afirmou o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas. As notas foram dadas por meio de um questionário sobre tempo de espera, serviço fornecido pelo corpo clínico e até pagamento ilegal de taxas. Nas maternidades avaliadas, também foi avaliada a possibilidade de ter acompanhante na hora do parto e a atenção dispensada à mãe pela equipe médica. As notas creditadas a esse tipo de estabelecimento foram menores do que a de hospitais gerais. A melhor avaliação foi 8,9, dada à maternidade do Hospital das Clínicas de Campinas.