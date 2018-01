Candidatos realizam prova para o Curso Estado

A prova que vai selecionar 30 novos talentos para a 20ª edição do Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado contou ontem com a participação de 2.102 jovens jornalistas de todo o Brasil. Os candidatos, que realizaram o exame na unidade Vergueiro da Universidade Paulista (Unip), tiveram três horas para responder 50 questões sobre conhecimentos gerais e redigir um texto jornalístico. "A concorrência neste ano é de 70 pessoas por vaga. Para entrar no curso de Jornalismo da USP, em 2008, era de 36 por 1", destaca Francisco Ornellas, coordenador do curso. Segundo ele, a expectativa para a 20ª turma é a melhor possível. "Depois de 20 anos, vemos os resultados: 85% dos 570 profissionais que estiveram com a gente (no curso) estão nas grandes redações do País." Os jovens jornalistas apostam no curso como uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. "É uma alavanca na carreira de qualquer um", afirma Leonardo Giotto, de 27 anos. Ele é formado desde dezembro, mas hoje trabalha como bombeiro. Se aprovado, pretende se dedicar ao jornalismo. O carioca Lucas Maia, de 23 anos, está no último ano na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). Deficiente visual, ele realizou a prova com auxílio de um programa de computador e acompanhado do cão-guia. "O curso pode ser uma boa oportunidade para aperfeiçoar minhas técnicas jornalísticas de texto e de apuração." O Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado foi criado em 1990 e é reconhecido como Extensão Universitária em Jornalismo pela Faculdade de Comunicações da Universidade de Navarra (Espanha). O programa objetiva o envolvimento do jovem na rotina jornalística, produzindo reportagens e participando das redações da empresa. Os 60 selecionados pela prova receberão um e-mail em 16 de agosto comunicando a aprovação para a fase de entrevistas, que ocorre nos dias 18, 19 e 20 de agosto. O 20º Curso Estado de Jornalismo será realizado entre 1 de setembro e 4 de dezembro.