Candidatos fazem prova para curso ''''Estado''''

Cerca de 2 mil candidatos de todo o País participaram ontem pela manhã da prova de seleção para o 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado. Eles fizeram um exame com 50 perguntas sobre conhecimentos gerais, gramática e literatura e tiveram de redigir um texto jornalístico. Serão selecionados 60 pré-classificados para a segunda fase, que terá entrevistas feitas por profissionais do Grupo Estado e professores da Universidade de Navarra. Veja o gabarito da prova As entrevistas serão entre os dias 21 e 23 e indicarão os 30 aprovados para o curso. Para ser aceito, o candidato precisa apresentar comprovante de conclusão de curso de Jornalismo ou certificado de matrícula no último ano ou semestre. As listas tanto dos pré-classificados quanto dos aprovados serão publicadas no Estado. O Curso Estado - conhecido também como curso de focas, pelo nome que se dá aos novos jornalistas que chegam às redações - começa no dia 3 de setembro e vai até 7 de dezembro. Há patrocínio do Banco Santander, Odebrecht, Philip Morris e Vivo. O gabarito da prova de ontem está no portal. Os candidatos tiveram de escrever uma reportagem a partir de um texto em inglês. "É uma forma de dificultar um pouco o que todo mundo deve saber fazer ao se formar, ou seja, escrever uma notícia", diz a estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Jacy Diello, de 22 anos. QUESTÕES "Achei a prova um pouco difícil, com perguntas bem específicas", afirmou Marina Novaes, de 25 anos, que é do Paraná e fez o exame pela terceira vez. Entre as questões - todas de múltipla escolha - havia perguntas sobre a morte da princesa Daina há dez anos, a Constituição dos Estados Unidos e o acidente com o avião da Gol, em setembro do ano passado. Uma das questões mais comentadas pelos estudantes depois da prova foi a que pedia o endereço da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. A resposta certa era a alternativa B, que mencionava a Pennsylvania Avenue. O exame foi realizado no prédio da Unip Vergueiro, no Paraíso. Estavam inscritos 2.277 candidatos e, segundo a organização do curso, o índice de abstenção costuma ficar entre 18% e 20%.