Candidatos enfrentaram problemas na hora de efetuar cadastro pela internet

No ano em que o Enem registra recorde de participantes - cerca de 4,5 milhões de candidatos - e no qual todo o processo de inscrição foi concentrado na internet, muitos reclamaram da instabilidade do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Em 2008, havia a possibilidade de se inscrever nas agências dos Correios. Na sexta-feira, dia em que as inscrições deveriam ser encerradas, o Inep decidiu estender o prazo final em 48 horas. Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, o prazo foi prorrogado porque havia risco de o sistema não suportar o número de acessos. Foram 600 mil inscrições somente nos últimos dois dias, quase 15% do total feito ao longo dos 35 dias em que o sistema do Enem 2009 esteve disponível. Ao todo, o Inep afirma que quase 7 milhões de pessoas acessaram o site. Janaína Sousa, de 32 anos, de Santo André (SP), tentou fazer a inscrição durante uma semana. Na sexta-feira, ela enviou um e-mail para a assessoria do Inep, afirmando que não conseguia completar a inscrição e perguntando se haveria prorrogação data. O instituto respondeu com uma mensagem automática, que afirmava que "a página eletrônica de inscrição do Enem estava funcionando normalmente". Além disso, a mensagem solicitava que o participante tentasse fazer sua inscrição em outro computador ou em horários alternativos. Ela ainda ligou para o Ministério da Educação e a resposta que obteve foi a de que "todos deixaram para se inscrever na última hora". Janaína conseguiu concluir a inscrição somente no sábado, dia 18, durante a madrugada, depois da prorrogação do prazo. "Eles negaram que havia qualquer tipo de problema, mas é óbvio que havia", afirma a estudante. "Tanto que acabaram estendendo a data." Heliton Tavares, diretor de avaliação da educação básica do Inep, afirma que não houve nenhum problema no site do instituto. "Recebemos uma enxurrada de inscrições no último dia daqueles que deixam para última hora", afirma. "Reavaliamos o cronograma e vimos que o prazo comportava as inscrições. Dizer que houve problema em um processo em que 4,5 milhões se inscreveram não é a realidade." Os participantes que se inscreveram, mas ainda não pagaram a taxa de inscrição de R$ 35 devem efetuar o pagamento até amanhã.