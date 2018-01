Candidato pode informar nº do Enem ou CPF na Fuvest

A Fuvest informou que é facultativo o preenchimento do número do Enem na ficha inscrição para o seu vestibular 2010, desde que o candidato informe o CPF. As inscrições foram abertas ontem e podem ser feitas até o dia 11 de setembro exclusivamente pelo site www.fuvest.com.br. A orientação foi divulgada ontem e, por isso, no site para a inscrição ainda consta que o preenchimento do número do Enem é obrigatório. Segundo a assessoria da instituição, a decisão foi tomada porque "vários candidatos reportaram dificuldade na obtenção do número" junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep). O número do CPF, requisitado na inscrição para os dois exames, será utilizado pela Fuvest para obter a nota do vestibulando no Enem junto ao Inep. Está é a primeira vez que os candidatos ao vestibular da Fuvest podem se inscrever pela internet. Até 2008 era preciso entregar a ficha de inscrição em um dos postos da Fundação. A taxa de inscrição custa R$ 100 e o pagamento pode ser feito por meio de boleto impresso a partir da página da Fuvest na internet ou retirado em bancos . PROVAS A primeira fase do vestibular da Fuvest - que vai selecionar alunos para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco - será realizada no dia 22 de novembro. Os locais de exame serão divulgados em 16 de novembro. A segunda fase acontecerá de 3 a 5 de janeiro de 2010 e as provas de habilitação específica, nos dias 6, 7 e 8 do mesmo mês.