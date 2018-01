Câncer é maior causa de morte não violenta

O câncer é a principal causa de mortes não violentas em crianças maiores de 5 anos no Brasil, mas os pediatras ainda demoram a fazer o diagnóstico corretamente. "Estamos reduzindo o peso das doenças infecciosas e é preciso melhorar cada vez mais o diagnóstico (do câncer) na ponta, com o treinamento dos pediatras e médicos de saúde da família", disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ontem, no dia nacional de combate à doença, no Instituto Nacional do Câncer (Inca).