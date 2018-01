Câncer de pele traz risco de nova doença

Pacientes com câncer de pele têm maior probabilidade de desenvolver outros tipos da doença do que o resto da população, indicou estudo feito no Reino Unido e publicado no British Medical Journal. Os cientistas analisaram mais de 20 mil casos e observaram que pacientes com câncer de pele (que não fosse melanoma) tinham incidência 57% maior de novos cânceres; nos casos de melanoma, a forma mais letal de câncer de pele, o risco era dobrado. Foram desconsiderados casos de metástase.