Cerca de 10 mil crianças e adolescentes das 7ª e 8ª séries de 465 escolas da rede municipal de ensino de São Paulo estão participando de oficinas educativas sobre a prevenção do câncer de mama. A iniciativa é do Se Toque Instituto de Desenvolvimento Social. A campanha é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo.