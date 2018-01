Canadense desaparecido há cinco anos foi encontrado em Manaus

Desaparecido desde 2012, o canadense Anton Pilipa, de 39 anos, foi encontrado pela polícia de Manaus vagando por uma rodovia. Ele estava descalço, sem passaporte, e afirmou ter realizado a maior parte do percurso entre Vancouver e Manaus (mais de 10.500 km) a pé.

O andarilho foi encontrado na BR-364 em novembro por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Muito confuso, não sabia dizer de onde vinha e como havia de fato chegado até ali. Polícia, embaixadas e instituições internacionais trabalham juntas para descobrir a identidade do canadense e localizar seus familiares.

Anton Pilipa, 39, foi achado pela polícia local sem sapatos e sem passaporte Foto: Reprodução

Agora, Pilipa já está de volta ao Canadá e descansa ao lado da família, depois de passar um tempo se recuperando em um hospital em Manaus.

Sua última aparição havia sido em Scarborough, distrito de Toronto, há cinco anos. Em entrevista à televisão local, seu irmão Stefan declarou que Anton Pilipa foi diagnosticado com problemas mentais antes de desaparecer. "Eu me sinto maravilhado com o fato de ele estar vivo e ter chegado tão longe", disse o irmão.