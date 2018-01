Campinas investiga 5 óbitos

A Secretaria Municipal da Saúde de Campinas (SP) investiga cinco mortes suspeitas pelo vírus A(H1N1), causador da gripe suína. Todas são do sexo feminino e têm entre 30 e 60 anos. Três óbitos foram confirmados apenas ontem e são de mulheres com idade entre 32 e 36 anos que residiam na própria cidade. Elas estavam internadas no Hospital Celso Pierro, da PUC de Campinas. As duas outras vitimas, com idades entre 26 e 56 anos, residiam em municípios da região e procuram orientação medica na semana passada. As cinco pacientes tiveram complicações de saúde como pneumonia e insuficiência respiratória. Um delas teria sido internada ontem. Campinas tem 50 casos de gripe suína e 7 pessoas com suspeita da doença estão internadas. "A orientação é que as pessoas procurem as unidades de saúde publicas ou os serviços de convênio médicos" disse o secretario da Saúde de Campinas, Francisco Kerr Saraiva. Em Osasco, dois funcionários do hospital onde morreram duas vítimas da gripe suína foram isolados por suspeita de contaminação. Eles tiveram contato com o jovem de 21 anos, morto no dia 11 - a terceira vítima do Estado. O primeiro apresentou sintomas anteontem e está no Instituto Emílio Ribas. O segundo foi internado ontem no próprio hospital. O Sino-Brasileiro ressalta que o contágio, se houve, pode ter ocorrido fora do estabelecimento. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira, 11 mortes e 1.175 casos foram registrados no País.