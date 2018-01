Campinas e Paraná investigam mortes suspeitas

Evandro Fadel e Priscila Trindade, com AFP - O Estado de S.Paulo

Na região de Campinas, oito mortes que podem ter sido causadas pela gripe suína aguardam confirmação: seis em Campinas e duas em Valinhos, onde há mais uma pessoa internada em estado grave. Os resultados sairão em até 15 dias. O Paraná também aguarda o resultado de exames de três pessoas que morreram por doenças respiratórias virais agudas. No Uruguai, 80% das pessoas com gripe estariam com o vírus A(H1N1), segundo a ministra da Saúde Pública, María Julia Muñoz. O país registra 19 mortos pela gripe suína.