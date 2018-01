Campeão da F1 quer motoristas sóbrios

Ele é bicampeão mundial de Fórmula 1, tem mais de cem corridas e 20 vitórias no currículo e, ontem, foi o motorista particular do freqüentador de um bar em Moema, na zona sul de São Paulo. Há cinco anos longe das pistas, o finlandês Mika Hakkinen se dedica agora a promover a campanha de consumo consciente de bebidas alcoólicas de uma marca de uísque. Batizada de "Piloto da Vez", a campanha já passou por países como Espanha, Canadá, China e Malásia. Em todos esses lugares, o ex-piloto visitou bares, distribuiu garrafas d?água e levou alguém que já tinha bebido demais para casa. Se as pessoas passaram a ter uma atitude mais responsável na relação com a bebida depois da carona ilustre, é difícil dizer. De qualquer forma, Hakkinen parecia ontem disposto a convencer as mais de cem pessoas que estavam no bar a entregar as chaves do carro a um amigo quando beberem demais. Não importa a marca da bebida, pode até ser a do patrocinador. Hakkinen deixou sua assinatura em um painel, ao lado do nome de outras pessoas. Uma espécie de abaixo-assinado de quem se comprometeu a seguir a lição à risca. "Se uma pessoa vai sair e beber, o mais importante é que tenha alguém para dirigir para ela", disse. Enquanto as pessoas tomavam suas doses de uísque, o finlandês distribuiu sorrisos e garrafas d?água para os clientes. No final, entrou num luxuoso carro preto e levou o escolhido da noite para casa. Yugo Nomura, de 32 anos, conseguiu a carona em um concurso promovido na internet. "Não sou de beber, mas quando exagero um pouquinho minha mulher volta dirigindo", disse. Ontem à noite não foi assim, com Hakkinen ao volante e a mulher de Yugo no banco de trás.