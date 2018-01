Camisinha sai da gaveta...

... e vai para as ?máquinas automáticas de conveniência? para ser adquirida junto aos salgadinhos e refrigerantes, bastando para isso colocar o dinheiro e teclar o pedido. A princípio, nas escolas! Que maravilha para os jovens! Eles poderão adquirir a camisinha sem ter que passar pelo vendedor das farmácias, pelas caixas de supermercados. Não parece, mas os olhares ? quando não são os comentários constrangedores ou sorrisos maliciosos ? destes personagens ficam tão importantes que dificultam a compra de camisinhas. Para alguns jovens é absolutamente desafiador esta compra, uma verdadeira batalha íntima se compra ou não ? parece que carregar uma camisinha é expor a sua vida sexual que às vezes nem existe, agüentar as gozações ou críticas manifestas de outros ? que se defendem assim das próprias dificuldades, e o que é pior: o que os outros estão pensando sobre ele? Ele que nem sabe o que pensar de si mesmo? Mas por que não pode a garota comprar camisinha? Por causa dos preconceitos da própria garotada. Por exemplo: Se a garota trouxer a camisinha, seria um sinal aberto para ele. Afinal, se ela tem camisinha significa que ela ?transa?, o que, na sua cabeça, já facilita ?as coisas? para ele... Que maravilha para os seus pais! Para alguns pais seria bem mais fácil que as camisinhas nem passassem por eles e chegassem diretamente aos filhos, nunca às filhas... Muitos pais ficam sem graça quando os filhos encontram as camisinhas no seu criado mudo. Que desgraça para os retrógrados! Alardeariam eles: ?Este mundo está perdido. Os costumes desandarão, nada mais vai segurar esta juventude. Uma sem-vergonhice!? Mas por isso já passaram a compra do papel higiênico e dos absorventes femininos. Agora chegou a vez das camisinhas melhorarem a qualidade de vida dos jovens, sem tanta gravidez precoce, nem doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente esta idéia está ainda nos projetos na Prefeitura de S.Paulo...