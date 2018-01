Camada superior do oceano age como filtro

Cientistas canadenses descobriram que a lâmina superior do oceano funciona como uma folha de geleia. Com espessura menor que a de um fio de cabelo humano, o ambiente é lar de raros micróbios, que influenciam a química do oceano e da atmosfera. A microcamada suga o dióxido de carbono, um dos gases-estufa, para dentro da coluna de água, alimentando o fitoplâncton. A camada gelatinosa também encapsula pesticidas e outros poluentes.