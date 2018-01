Calendário ajuda a luta contra o câncer

A Associação Brasileira do Câncer lança na próxima quinta-feira, dia 23, o calendário Mulher Consciente 2007. Produzido em dois modelos, de mesa e de parede, o calendário possui páginas ilustradas com fotos das pacientes com câncer de mama que aceitaram participar da campanha para desmistificar a doença, mostrando que uma postura positiva é determinante para o sucesso do tratamento. Eles estarão disponíveis para venda a partir do dia 23/11 no site www.mulherconsciente.com.br. Toda renda arrecadada será revertida à Associação.