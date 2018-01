Calendário

Fuvest: Manual começa a ser vendido no dia 4 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Entrega da ficha em 7 e 14 de setembro. Primeira fase será em 23 de novembro Unicamp: Inscrições vão de 14 de agosto a 7 de outubro, só pelo site www.comvest.unicamp.br. Primeira fase em 16 de novembro e segunda entre 11 e 14 de janeiro Unesp: A instituição começa a receber inscritos em 22 de setembro e termina em 10 de outubro. As provas de conhecimentos gerais, específicos e de português serão em 14, 15 e 16 de dezembro Unifesp: As inscrições também vão de 22 de setembro a 10 de outubro, apenas pela internet. A única fase de exames será em 17, 18 e 19 de dezembro UFSCAr: Pedidos de isenção vão de 9 a 26 de junho. As inscriçoes, só pela internet, serão abertas em 22 de setembro e vão até 17 de outubro. As provas vão ser realizadas entre os dias 10, 11 e 12 de dezembro ITA: Candidatos podem se inscrever entre os dias 1º de agosto e 15 de setembro. As provas vão de 9 a 12 de dezembro