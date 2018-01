Calcule o seu elemento pessoal

Segundo os chineses, existem cinco elementos da natureza (água, fogo, madeira, metal e terra) distribuídos energeticamente no corpo humano. Conseguir o equilíbrio dessas forças ajuda na saúde do físico e da mente. Para descobrir o seu, basta seguir a regra: mulheres, separe os dois últimos números do ano de nascimento, subtraia por quatro e divida o resultado por nove. Esse é o número do elemento pessoal (um ou mais números); homens, de 100, tire os dois últimos números do ano do nascimento e divida o resultado por nove, que dará o seu elemento pessoal (um ou mais números). RESULTADO 1 - ÁGUA. Quem é regido por esse elemento deve abusar da cor preta, de formas orgânicas e onduladas. Comer alimentos salgados, que se relacionam aos rins. Recomendados para quem é inseguro e tem queda de cabelo. 2, 5, 8 - TERRA. Aposte em tons de marrom, laranja e amarelo e formas quadradas. Os alimentos adocicados são ideais, pois são relacionados ao pâncreas. Recomendados para casos de cansaço, sonolência e falhas de memória. 3, 4 - MADEIRA. Cores: verde e azul. Forma retangular na vertical. Na alimentação, invista em ingredientes que têm sabor azedo e normalizam o funcionamento do fígado. Recomendados para quem anda impaciente e sente tonturas. 6, 7 - METAL. Cor branca, formas arredondadas e acessórios metálicos. Preferência para alimentos picantes, relacionados ao pulmão. Recomendados em caso de angústia, falta de vigor físico e rinite. 0, 9 - FOGO. Abuse do vermelho, das formas agudas e triangulares, sempre voltadas para cima. Na mesa, alimentos amargos, que se relacionam ao coração. Indicados para insônia, ansiedade e problemas circulatórios.