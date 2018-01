Cai o número de jovens que querem ser padre em SP

José Lino Mota Freire tem 29 anos e, se passar nas provas finais, será ordenado padre no primeiro semestre de 2010. Sem denotar vaidade, ele afirma se sentir um herói por isso. Em uma época em que valores como consumismo, sucesso financeiro e liberdade sexual são defendidos como princípios universais, abandonar a família, os amigos e a namorada para se dedicar ao sacerdócio é uma atitude que tem sido cada vez menos vista nos jovens. Segundo o padre José Miguel, reitor do Seminário de Teologia Bom Pastor, em São Paulo, há cerca de dez anos, eram 80 jovens que buscavam o local - última etapa antes da ordenação. Nos últimos três anos, a média caiu para 60. Mais preocupante é o número de ordenações. A média é de sete por ano - metade do que pode ser considerado ideal. "Em conversas, colocamos em 14 o número para atender a demanda da arquidiocese", diz o padre Miguel. Com 905 padres, a arquidiocese atende as regiões da Lapa, Belém, Ipiranga, Sé, Brasilândia e Santana. Entre várias funções, eles atuam em 287 igrejas. "Nossa sociedade coloca em xeque valores importantes para a vida do homem", afirma o reitor do seminário. "Há necessidade da presença do padre como referência", diz ele. Os desafios são contra os valores que fazem de um aspirante ao sacerdócio parecer um extraterrestre entre jovens. Ewerton Moraes, de 26 anos, ordenado diácono no começo do mês, e que, como José Lino, deve se tornar padre em 2010, conta que um encontro recente que teve com jovens ficou centrado em um único assunto: sexo. "Era para eles tirarem quaisquer dúvidas que tivessem, mas abordaram apenas a questão da nossa sexualidade (o celibato)", explica. "Eu disse a eles que o ser humano é mais do que sexo." O padre José Miguel vê a corrupção, o hedonismo, a violência e a relativização dos valores como os desafios que os candidatos a padre devem superar e, uma vez ordenados, ajudar a combater. "Nas igrejas, os padres atuam como um pai, irmão, pastor ou psicólogo", diz. "As pessoas buscam no padre conselhos que não obtêm em outros lugares." FILOSOFIA Para estarem aptos a esses desafios, são necessários pelo menos oito anos de estudos. A maioria dos padres tem licenciatura em Filosofia. Além disso, são quatro anos estudando Teologia. As disciplinas abordam cinco áreas: dogmática (a fé católica), moral, estudos da Bíblia, direito canônico e liturgia (a celebração dos sacramentos e da missa). "É a melhor escola que alguém pode ter", afirma José Lino, que deixou a família em Vitória da Conquista (BA), terminou um namoro de dois anos e o sonho de ser jogador do Flamengo para entrar no seminário, aos 18 anos. "E me sinto um herói em remar contra a maré." Para a Igreja Católica, a escolha para o sacerdócio não é apenas uma decisão pessoal do jovem. É preciso vocação. Com o objetivo de ampliar o número de candidatos, a Igreja tem a Pastoral Vocacional. Em palestras nas paróquias, encontros de jovens e até em um programa de rádio, o coordenador do grupo, padre Elio Vigo, "vende"a proposta do sacerdócio. "Temos de propagar os ideais de ser padre, que é algo sublime e profundo." Mas ressalta: "Somos mediadores. Por melhor que seja o nosso trabalho, dependemos do chamado de Deus."