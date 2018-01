Cães também têm senso de justiça, diz pesquisa

Cães têm senso de justiça e reagem se tratados de modo desigual. É o que relatam pesquisadores da Universidade de Viena, em artigo publicado na última edição da Proceedings of the National Academy of Sciences. Liderado por Friederike Range, o estudo testou 29 cães que entendiam o comando "dar a pata". Eles foram agrupados em pares, e um cientista pedia para que eles dessem a pata. Como recompensa, salsicha ou pão integral. Quando ambos recebiam a comida, tudo corria bem, mas quando um era premiado e o outro não, o injustiçado desistia da brincadeira. Friederike diz que não ficou surpresa com a reação dos cães, já que são descendentes de lobos, conhecidos por colaborar com outros do grupo. Mas o fato de eles não se importarem se o alimento era carne ou pão surpreendeu. Primatas fazem essa diferenciação e até recusam comida se não a consideram boa o suficiente. Clive Wynne, da Universidade da Flórida, não se convenceu de que a reação de cães à injustiça foi medida. "O estudo só mostra que indivíduos reagem negativamente quando não são bem tratados."