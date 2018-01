''Caderno 2'' corrige erro em seção com Ed Motta

Por uma falha técnica, o caderno Cultura do último domingo creditou ao cantor, compositor, arranjador e produtor Ed Motta as respostas da seção "Antologia Pessoal". Na verdade, o arquivo publicado continha a entrevista feita com o pesquisador e compositor Nei Lopes. A seção, publicada semanalmente na última página do caderno, ouve artistas a respeito de suas preferências em suas áreas de atuação. Ed Motta é conhecido por sucessos como Manuel, Vamos Dançar e Um Love. Seu disco mais recente, Chapter 9, gravado em inglês, é o 13º de sua carreira. Hoje, ele é o convidado do projeto Sala do Professor Buchanan?s, no Bourbon Street (Rua dos Chanés, 127, tel. 5095-6100), às 21 horas, com transmissão ao vivo pela Rádio Eldorado FM. As respostas corretas de Ed Motta podem ser lidas no portal do Estado e na próxima edição do suplemento Cultura, no dia 22. Pedimos desculpas aos artistas e aos leitores pelo equívoco. Leia as respostas de Ed Motta na seção Antologia Pessoal